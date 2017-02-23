Данилюк попросив НАЗК перевірити поїздку Насірова на інавгурацію Трампа

Участь в інавгурації нового президента США могло обійтися посадовцю у суму від 25 тис до 1 млн доларів.

НАЗК перевірить поїздку Насірова на інавгурацію до Трампа kmu.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) отримало від міністра фінансівлист з проханням перевірити поїздку глави ДФС України Романа Насірова на заходи, пов'язані з інавгурацією президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє в Facebook глава агентства Наталія Корчак, в листі наголошується, що згідно з відкритою інформацією президентського інавгураційного комітету США, подорож у Вашингтон могла обійтися Насірову у суму від 25 до 1 млн доларів.

15 лютого Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що допускає звільнення голови Державної фіскальної служби Романа Насірова і звинуватив ДФС в корупції.

Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив про свій намір звернутися в НАЗК і НАБУ з проханням вивчити поїздку до США глави ДФС Романа Насірова на інавгурацію президента.

Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров заявив, що є прихильником президента США Дональда Трампа. "Так, я є прихильником Трампа, який був у США на інавгурації президента США). Цікаво було подивитися на таку подію", - сказав Насіров.

Він додав, що їздив по запрошенню і не знає вартості відвідування інавгурації президента США.