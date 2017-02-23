Данилюк попросив НАЗК перевірити поїздку Насірова на інавгурацію Трампа

Участь в інавгурації нового президента США могло обійтися посадовцю у суму від 25 тис до 1 млн доларів.
Як повідомляє в Facebook глава агентства Наталія Корчак, в листі наголошується, що згідно з відкритою інформацією президентського інавгураційного комітету США, подорож у Вашингтон могла обійтися Насірову у суму від 25 до 1 млн доларів.
15 лютого Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що допускає звільнення голови Державної фіскальної служби Романа Насірова і звинуватив ДФС в корупції.
Раніше міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив про свій намір звернутися в НАЗК і НАБУ з проханням вивчити поїздку до США глави ДФС Романа Насірова на інавгурацію президента.
Голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров заявив, що є прихильником президента США Дональда Трампа. "Так, я є прихильником Трампа, який був у США на інавгурації президента США). Цікаво було подивитися на таку подію", - сказав Насіров.
Він додав, що їздив по запрошенню і не знає вартості відвідування інавгурації президента США.DT.UA