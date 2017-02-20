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Циклон з Західної Європи принесе в Україну дощі з мокрим снігом

20 лютого в 14:04

Погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти. Із Західної Європи в Україну переміститься чергова порція теплого і вологого повітря.

уборка снега
На цьому тижні в Києві знову очікується мокрий сніг. Тепло буде помірним
Київавтодор
У вівторок, 21 лютого, в західних, вдень і в північних та центральних областях України помірний мокрий сніг та дощ, на Закарпатті та в Карпатах сильні опади; на решті території місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла; вдень 0-5° тепла, на крайньому заході та півдні країни до 8° тепла.

У Києві - вночі без істотних опадів, вдень мокрий сніг і дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

У середу, 22 лютого, невеликий мокрий сніг і дощ. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, в західних і південних областях 4-9°.

У Києві - невеликий мокрий сніг з дощем. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

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За даними Центральної геофізичної обсерваторії середньомісячна температура повітря січня в Києвісклала -4,9° морозу, що перевищує кліматичну норму менш ніж на 1 градус. Опадів у Києві випало 32 мм, що склало 67% кліматичної норми.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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Теги тепло дощі Південна
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