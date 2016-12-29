Чверть звернень до ЄСПЛ в 2016 році склали заяви проти держави Україна – юрист

Кількість позовів проти України в ЄСПЛ почала зростати з 2013 року.

Сьогодні чверть заяв до ЄСПЛ - заяви проти держави Україна

В 2016 році кількість заяв українських громадян проти української держави, які надійшли до Європейського суду з прав людини, у відсотковому показнику досягла рівня в 24,4% від загальної кількості поданих до нього заяв.

Про це у своїй статті для DT.UA пише юрист, член Венеціанської комісії від України Марина Ставнійчук. За її словами, ця цифра красномовно вказує на реальну ситуацію з верховенством права в Україні.

"Існує маркер, що вказує на реальний стан справ із дотриманням принципу верховенства права в країні. Це статистика Європейського суду з прав людини. У нашому випадку — кількість звернень українських громадян, які проходять усі вітчизняні судові інстанції і, якщо держава не забезпечує дотримання їхніх прав, звертаються до ЄСПЛ", - зазначає вона.

"У період 2006—2012 років кількість заяв проти України до ЄСПЛ у відсотковому показнику коливалася на рівні 6,8—8,5% від загальної кількості поданих заяв до цього суду. З 2013 року спостерігається зростання — 13,3%. Далі: 2014-й — 19,5%, 2015-й — 21,4% заяв. 2016 рік стає "рекордним" — уже восени цей показник досяг 24,4%! Тобто фактично чверть заяв до ЄСПЛ — проти держави Україна! Серед "рекордсменів" поряд з нами лише Росія і Туреччина", - констатує Ставнійчук.

Як відомо, українці тримають пальму першості за зверненнями в ЄСПЛ. За підсумками 2015 року, майже 65 тисяч справ 21,4% - подані проти України. На другому місці – Росія з показником 14,3%, і третьому – Туреччина (13%).

В жовтні міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що заборгованість держави за позовами громадян України до Європейського суду з прав людини становить близько 400 млн грн і може бути погашена в наступному році.

Детальніше про ситуацію з верховенством права в Україні читайте у статті Марини Ставнійчук ""Ми до вас, професоре, і ось у якій справі…", або Рік правової "швондеризації" країни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".