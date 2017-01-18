Чубаров закликав Конституційну комісію зайнятися статусом Криму

Голова Меджлісу повідомив про те, що ніяких поступок Росії бути не може, і висловив впевненість у поверненні анексованого півострова до складу України.

Рефат Чубаров вважає, що пропозиції Надії Савченко зраджують кримчан, які є заручниками РФ Рефат Чубаров/Twitter

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров засудив висловлювання народного депутата України Надії Савченко про

За словами Чубарова, керівництво Росії хоче уникнути покарання за злочини, вчинені щодо України, для чого використовує численні ультиматуми.

"Нам потрібно бути дуже обережними у своїх висловлюваннях. Вчорашній виступ Надії Савченко є не тільки неприйнятним, але і глибоко образливим, цинічним і зрадницьким по відношенню до всіх громадян України і кримськотатарського народу, які залишаються заручниками РФ", - підкреслив Чубаров.

Виступаючи з трибуни Верховної Ради України, голова Меджлісу розповів про те, що з ранку отримав безліч телефонних дзвінків з території окупованого Криму.

"Люди вимагають пояснень, чіткої позиції держави. Я говорив по телефону з Надією і сподіваюся на те, що вона прояснить свою позицію", - додав він.

Крім того, політик висловив жаль з приводу того, що подібні висловлювання дозволила собі людина, яка сама пройшов через російський полон і в'язниці.

"Ніяких поступок агресору! З цієї трибуни я хочу закликати Президента України терміново скликати Конституційну комісію і зайнятися статусом Криму, майбутнього нашого півострова, для його повернення і контролю. Для збереження України і майбутнього розвитку – ніяких поступок українських земель!", - зазначив Рефат Чубаров.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко засудила висловлювання Савченко і повідомила про те, що обмінювати Крим на Донбас ніхто не буде. Політик підкреслила факт єдності всієї України, від Львова до окупованого Криму, і заявила про готовність української влади відстоювати кожен метр територій країни.

Нагадаємо, 29 грудня в розділі "думки" видання The Wall Street Journal була оприлюднена стаття українського олігарха Віктора Пінчука, в якій пропонувалося тимчасово виключити членство в ЄС із заявлених цілей України на найближче майбутнє і визнати, що Україна не вступить до НАТО в найближчій або середньостроковій перспективі. На його думку, Україні необхідно 15-20 років, щоб претендувати на повернення Криму. Також олігарх пропонує проігнорувати окупацію Донбасу і провести вибори за українськими законами.

В адміністрації президента України погодилися з "благородним закликом" Пінчука встановити мир у Донбасі, проте відкинули запропоновані олігархом компроміси з Росією. "Страх і слабкість – погані радники. Вони збудять апетити Росії і призведуть до ескалації агресії і збільшення людських страждань", - зазначив заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.