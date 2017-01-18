Чубаров закликав Конституційну комісію зайнятися статусом Криму

Голова Меджлісу повідомив про те, що ніяких поступок Росії бути не може, і висловив впевненість у поверненні анексованого півострова до складу України.
За словами Чубарова, керівництво Росії хоче уникнути покарання за злочини, вчинені щодо України, для чого використовує численні ультиматуми.
"Нам потрібно бути дуже обережними у своїх висловлюваннях. Вчорашній виступ Надії Савченко є не тільки неприйнятним, але і глибоко образливим, цинічним і зрадницьким по відношенню до всіх громадян України і кримськотатарського народу, які залишаються заручниками РФ", - підкреслив Чубаров.
Виступаючи з трибуни Верховної Ради України, голова Меджлісу розповів про те, що з ранку отримав безліч телефонних дзвінків з території окупованого Криму.
"Люди вимагають пояснень, чіткої позиції держави. Я говорив по телефону з Надією і сподіваюся на те, що вона прояснить свою позицію", - додав він.
Крім того, політик висловив жаль з приводу того, що подібні висловлювання дозволила собі людина, яка сама пройшов через російський полон і в'язниці.
"Ніяких поступок агресору! З цієї трибуни я хочу закликати Президента України терміново скликати Конституційну комісію і зайнятися статусом Криму, майбутнього нашого півострова, для його повернення і контролю. Для збереження України і майбутнього розвитку – ніяких поступок українських земель!", - зазначив Рефат Чубаров.
Нагадаємо, раніше перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко засудила висловлювання Савченко і повідомила про те, що обмінювати Крим на Донбас ніхто не буде. Політик підкреслила факт єдності всієї України, від Львова до окупованого Криму, і заявила про готовність української влади відстоювати кожен метр територій країни.
Нагадаємо, 29 грудня в розділі "думки" видання The Wall Street Journal була оприлюднена стаття українського олігарха Віктора Пінчука, в якій пропонувалося тимчасово виключити членство в ЄС із заявлених цілей України на найближче майбутнє і визнати, що Україна не вступить до НАТО в найближчій або середньостроковій перспективі. На його думку, Україні необхідно 15-20 років, щоб претендувати на повернення Криму. Також олігарх пропонує проігнорувати окупацію Донбасу і провести вибори за українськими законами.
В адміністрації президента України погодилися з "благородним закликом" Пінчука встановити мир у Донбасі, проте відкинули запропоновані олігархом компроміси з Росією. "Страх і слабкість – погані радники. Вони збудять апетити Росії і призведуть до ескалації агресії і збільшення людських страждань", - зазначив заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.DT.UA