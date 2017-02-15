Чиновника з Держпраці затримали на хабарі в 4 тисячі доларів

Чиновник давав дозволи на газові заправки із розрахунку 500 доларів за одну заправку.

Вже зранку прокурори ти СБУ схопили ще одного дрібного хабарника Прокуратура міста Києва

Прокуратура міста Києва і СБУ 15 лютого викрили у хабарництві головного державного інспектора Головного управління Держпраці України у Київській області.

Як повідомляє прес-служба прокуратури, посадовець вимагав від представника приватного підприємства хабар у сумі 112 тис. грн за видачу дозвільних документів на функціонування восьми газових заправок на території міста Києва та Київської області.

Зловмисника затримано одразу після одержання ним коштів. На даний час тривають першочергові слідчі дії.

Прокуратура міста Києва

Слід зазначити, що сума 112 тис. грн – це 4 тис. доларів за курсом 28 грн/долар.

Як писало DT.UA, обсяг безподаткової торгівлі скрапленим газом у Києві за підсумками першого півріччя 2016 року досяг 70% від частки ринку. Детальніше про газові заправки читайте в статті Сергія Куюна "Мінфін переходить в опозицію" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".