Червоний Хрест повідомив про 10 постраждалих під час зіткнень поліції з протестувальниками в Києві

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Поліція відзвітувала про стабілізацію ситуації в центрі столиці.

На Майдані теж відбулися сутички з поліцією Кадр/YouTube

Під час зіткнень поліції з прихильникамив урядовому кварталі і на Майдані Незалежності в Києві постраждали близько 10 осіб, передає Hromadske.ua

За словами медиків "Червоного Хреста", які чергують в центрі столиці, один чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму, ще в одного – проблеми з серцем. Серед постраждалих – двоє поліцейських.

"Одного бачив, про інше чув, одному ми надали допомогу, другого ми не бачили", – повідомив один з медиків.

За словами начальника столичної поліції Андрія Крищенко, один співробітник поліції отримав серйозні травми.

Повідомляється, що зіткнення протестуючих з поліцією сталися після того, як частина учасників "віче" спустилася до готелю "Дніпро" на Європейській площі, так як поліція відтіснили їх від Інститутської і Банкової і не дала встановити намет під Адміністрацією президента.

У прес-службі ГУ НПУ Києва увечері 19 лютого повідомили, що ситуація в центрі міста стабілізувалася, сутички протестувальників з правоохоронцями припинилися.

"Зараз немає зіткнень, ситуація стабілізувалася. Поліція продовжує забезпечувати правопорядок і закликає учасників не піддаватися на провокації", – відзначили в поліції.

Як повідомлялося, увечері 19 лютого прихильники блокади ОРДЛО встановили намет на розі вулиць Інститутської і Банкова, а також вступили в сутичку з поліцією.

Поліція затримала п'ятьох учасників протестів, у тому числі, комбата "ОУН" Миколу Коханівського.

Детальніше про значення і наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сироїд "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".