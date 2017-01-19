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Червоний Хрест пообіцяв Україні 60 млн доларів гуманітарної допомоги

19 січня в 13:30

Гуманітарна операція Червоного Хреста в Україні стане однією з наймасштабніших у світі.

Петер Маурер
Червоний Хрест продовжить допомагати жителям окупованого Донбасу
Сайт президента України
Міжнародний комітет Червоного Хреста планує у 2017 році мобілізувати понад 60 млн доларів для гуманітарної допомоги Україні, повідомив президент організації Петер Маурер.

Під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Швейцарії Маурер сказав, що гуманітарна операція МКЧХ в Україні стане однією з наймасштабніших операцій Комітету в світі.

Як повідомляє прес-служба українського президента, співрозмовники обговорили широкий спектр питань, пов'язаних із наданням гуманітарної допомоги, у тому числі на непідконтрольних територіях. Вони також наголосили на важливості безперешкодного доступу МКЧХ до окупованих територій для проведення гуманітарної місії.

Президент України звернувся до співрозмовника із проханням сприяти у звільненні українців, що незаконно утримуються на окупованих територіях на Донбасі, Криму, а також на території Росії. Він також закликав Червоний Хрест активніше захищати права українців в окупованому Криму.

Керівник Червоного Хреста наголосив, що відданий роботі з допомоги українцям. Маурер високо оцінив відновлення водопостачання на окупованій територій.

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У лютому 2015 року президент України Петро Порошенко також зустрічався з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером, який повідомив про плани збільшення річного бюджету для України, який становив 48 млн швейцарських франків, на 20-25 млн франків.

За матеріалами: DT.UA
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Теги президент допомога
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