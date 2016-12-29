Через три роки українська армія повністю буде контрактною – Міноборони

За "нормами мирного часу" на службу візьмуть 250 тис. чоловік.

Стали відомі терміни остаточного переведення армії на контрактну основу mil.gov.ua

Повністю перейти на службу на контрактній основі Збройні сили України планують до 2020 року.

"До 2020 року у нас є перспектива перейти на 100% армію за контрактом", - сказав на брифінгу глава підкомітету №5 Комітету реформ Міністерства оборони України генерал-лейтенант Сергій Кропивченко.

Він повідомив, що всього на службу за контрактом планується набрати 250 тис. українців, і "це за нормами мирного часу".

"На сьогоднішній день у ВСУ прийняті понад 67 тис. на військову службу за контрактом. У тому числі, понад 7,5 тис. офіцерів. Це більше, ніж за останні 15 років", - сказав він.

У вересні президент України Петро Порошенко повідомив, що вже в поточному році 50 тисяч українських добровольців записалися до лав ЗСУ, що дало можливість демобілізувати п'ять хвиль мобілізації. "Як верховний головнокомандувач, я впроваджую курс на професіоналізацію українського війська. І на параді доповів українського народу, що українська армія вже на 75% контрактна", - сказав він, додавши, що ця лінія буде продовжена.