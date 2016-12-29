Через три роки українська армія повністю буде контрактною – Міноборони

За "нормами мирного часу" на службу візьмуть 250 тис. чоловік.
"До 2020 року у нас є перспектива перейти на 100% армію за контрактом", - сказав на брифінгу глава підкомітету №5 Комітету реформ Міністерства оборони України генерал-лейтенант Сергій Кропивченко.
Він повідомив, що всього на службу за контрактом планується набрати 250 тис. українців, і "це за нормами мирного часу".
"На сьогоднішній день у ВСУ прийняті понад 67 тис. на військову службу за контрактом. У тому числі, понад 7,5 тис. офіцерів. Це більше, ніж за останні 15 років", - сказав він.
У вересні президент України Петро Порошенко повідомив, що вже в поточному році 50 тисяч українських добровольців записалися до лав ЗСУ, що дало можливість демобілізувати п'ять хвиль мобілізації. "Як верховний головнокомандувач, я впроваджую курс на професіоналізацію українського війська. І на параді доповів українського народу, що українська армія вже на 75% контрактна", - сказав він, додавши, що ця лінія буде продовжена.Інтерфакс-Україна