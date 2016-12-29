Топ Новини
<
>

Через три роки українська армія повністю буде контрактною – Міноборони

29 грудня в 05:05

За "нормами мирного часу" на службу візьмуть 250 тис. чоловік.

ВСУ учения_2
Стали відомі терміни остаточного переведення армії на контрактну основу
mil.gov.ua
Повністю перейти на службу на контрактній основі Збройні сили України планують до 2020 року.

"До 2020 року у нас є перспектива перейти на 100% армію за контрактом", - сказав на брифінгу глава підкомітету №5 Комітету реформ Міністерства оборони України генерал-лейтенант Сергій Кропивченко.

Він повідомив, що всього на службу за контрактом планується набрати 250 тис. українців, і "це за нормами мирного часу".

"На сьогоднішній день у ВСУ прийняті понад 67 тис. на військову службу за контрактом. У тому числі, понад 7,5 тис. офіцерів. Це більше, ніж за останні 15 років", - сказав він.

Читайте також: У нинішньому році небойові втрати ЗСУ перевищили бойові

У вересні президент України Петро Порошенко повідомив, що вже в поточному році 50 тисяч українських добровольців записалися до лав ЗСУ, що дало можливість демобілізувати п'ять хвиль мобілізації. "Як верховний головнокомандувач, я впроваджую курс на професіоналізацію українського війська. І на параді доповів українського народу, що українська армія вже на 75% контрактна", - сказав він, додавши, що ця лінія буде продовжена.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.89
EUR 27.97
Останні новини