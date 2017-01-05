Через похолодання в Києві підвищать температуру теплоносія в батареях

Температура в оселях киян не повинна бути нижчою 18 градусів, розпорядилися чиновники.

Київська влада готується до похолодання Андрій Товстиженко, DT.UA

З 6 січня, а 7-8 січня температура зовнішнього повітря вночі знизиться від 17° до 19° морозу.

У зв'язку з цим теплопостачальні підприємства столиці повинні збільшити температуру теплоносія відповідно до погодних умов і забезпечити належну температуру опалення в будинках, заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він зауважив, що з боку житлових організацій має здійснюватися постійний контроль за станом будинку та оперативне виправлення можливих технічних неполадок, які впливають на якість опалення. Температура в оселях киян не повинна бути нижчою 18 градусів.

За прогнозами Укргідрометцентру, 6 січня в столиці очікується різке зниження температури вночі до 14-16°, вдень до 11-13° морозу. Очікується невеликий сніг і на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на північний, 7-12 м/с. 7-8 січня очікується подальше похолодання: вночі 17-19° морозу, вдень 7 січня 15-17° і невеликий сніг, а 8 січня 12-14° морозу, опадів не передбачається.