Через активні бойові дії в Донбасі знеструмлено 11 населених пунктів

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Без води і світла знову залишилися жителі Авдіївки, Авдіївський коксохім і Донецька фільтрувальна станція.

Жителі Авдіївки знову залишилися без води та світла Сайт РНБО

на сході України призвела до порушень електропостачання низки міст Донеччини. Так, без електропостачання залишилися 11 населених пунктів у Донецькій області, повідомили в прес-службі ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"

"Крім Авдіївки ще 10 населених пунктів Донецької області все ще залишаються знеструмленими внаслідок бойових дій", - відзначають в прес-службі компанії.

Ввечері суботи, 18 лютого, була знеструмлена єдина високовольтна лінія "Макіївка-АКХЗ-№2" 110 кВ. Вона живить Авдіївку, Авдіївський коксохімічний завод і Донецьку фільтрувальну станцію.

Без світла і води залишилися жителі Авдіївки та прилеглих населених пунктів. Без електропостачання знову залишилися Авдіївський коксохім і Донецька фільтрувальна станція.

Як відзначають енергетики і ДТЕК, лінія, відновлена 5 лютого, пропрацювала близько двох тижнів і знову пошкоджена обстрілами. У компанії заявили про готовність співробітників приступити до відновлювальних робіт одразу ж після того, як буде припинено вогонь і забезпечено "зелений коридор".

За словами голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського, станом на 15:00 електропостачання Авдіївки відновити не вдалося

"Наші електромонтажники виявили на нашій стороні п'ять розривів і працюють зараз над ліквідацією пошкоджень. На даний час до електрогенераторів підключені 13 об'єктів по місту. О 16:00 плануємо підключити помпи, щоб пустити в місто воду. Вода буде подаватися сьогодні до 22:00", - написав на своїй сторінці в Facebook Жебрівський.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого було відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".