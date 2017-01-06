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Частина знесених в Україні пам'ятників Леніну безслідно зникла – ЗМІ

6 січня в 07:32

Пропадають в основному пам'ятники з бронзи або таблички з інших цінних металів.

Ленин Запорожье
Деякі пам'ятники після "ленинопада" зникли
Сайт города Запорожья
Частина знесених в Україні пам'ятників радянської епохи безслідно зникла. В основному – це бронзові скульптури або таблички з цінних металів.

Зокрема, в Києві пропали 7 знесених пам'ятників. Пропав і бронзовий пам'ятник Ленінуа, знесений у Кропивницькому. Востаннє місцеві жителі бачили його як раз під час демонтажу, повідомляє "ТСН".

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"Пам'ятник так і не знайдений, відповідь з поліції не надходила. Місцева громада мала право вирішувати, куди подіти таку кількість бронзи. Виготовити інший памятник або використовувати бронзу в цілях громади", - повідомила начальник відділу культури міськради Кропивницького Анна Назарець.

Бронзовий пам'ятник Леніну пропав також у Харкові.

Як повідомлялося, в Україні знесли понад 1 тис. пам'ятників Леніну. Частина з комуністичних пам'ятників планувалося розмістити в музеї тоталітаризму, його влади хотіли відкрити 2017 році до річниці "жовтневого перевороту".

За матеріалами: ТСН
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