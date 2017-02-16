Частина квитків на "Євробачення-2017" виявилася недійсною – ЗМІ

Фанатам надіслали недійсні електронні квитки.

Частина квитків на "Євробачення" була зіпсована Василь Артюшенко, DT.UA

Частина покупців квитків на конкурс "Євробачення" отримали недійсні електронні квитки, повідомили " Українським Новинам " учасники фан-клубу OGAE Ukraine.

За словами єврофанів, вони придбали квитки в перший день продажу, простоявши в електронній черзі близько трьох годин. Однак квитки, які прийшли на електронну пошту, були з браком.

Текст умов перебування на події "Євробачення-2017", зазначений в електронному квитку, зливається зі штрих-кодом, який необхідний для активації електронного квитка.

Єврофанам довелося зателефонувати на гарячу лінію Concert.ua, де визнали помилку, називаючи причиною велику завантаженість сайту. Нові квитки були відправлені на пошту вже через 15 хвилин.

"Нагально просимо всіх українців, які купили квитки на "Євробачення-2017", перевірити свої штрих-коди і в разі виявлення подібної проблеми - звертатися на гарячу лінію головного сайту продажу квитків на европодію ", - повідомили представники фан-клубу.

Як повідомлялося, частина працівників "Національної громадської телерадіокомпанії України", яка працювала над організацією пісенного конкурсу "Євробачення 2017" у Києві, заявила про вихід з проекту.