Церемонія відкриття "Євробачення" відбулася без пригод – Нацполіція

Рух транспорту у центральній частині Києва відновлено.

Відкриття конкурсу пройшло спокійно УНІАН

Церемонія відкриття в Києві пісенного конкурсу " Євробачення-2017 " пройшла без порушень порядку, повідомляє Нацполіція України.

"Заходи з нагоди відкриття "Євробачення-2017" пройшло без порушень громадського порядку", - йдеться в повідомленні Нацполіції в Twitter.

У поліції додали, що рух транспорту у центральній частині Києва, який раніше перекрили на час проведення заходів конкурсу, відновлено.

"Поліцейський вертоліт буде стежити за перебігом подій під час масових заходів у Києві", - повідомили в Нацполіції.

Заходи з нагоди відкриття #esc2017 пройшли без порушень громадського порядку https://t.co/IDpX2oAnUN — Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) 7 мая 2017 г.

7 травня у Києві відбулася офіційна церемонія відкриття Міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2017".

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році. Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.