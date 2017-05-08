Церемонія відкриття "Євробачення" відбулася без пригод – Нацполіція

Рух транспорту у центральній частині Києва відновлено.
"Заходи з нагоди відкриття "Євробачення-2017" пройшло без порушень громадського порядку", - йдеться в повідомленні Нацполіції в Twitter.
У поліції додали, що рух транспорту у центральній частині Києва, який раніше перекрили на час проведення заходів конкурсу, відновлено.
"Поліцейський вертоліт буде стежити за перебігом подій під час масових заходів у Києві", - повідомили в Нацполіції.
Заходи з нагоди відкриття #esc2017 пройшли без порушень громадського порядку https://t.co/IDpX2oAnUN— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) 7 мая 2017 г.
7 травня у Києві відбулася офіційна церемонія відкриття Міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2017".
На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році. Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.
DT.UA