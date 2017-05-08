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Церемонія відкриття "Євробачення" відбулася без пригод – Нацполіція

8 травня в 02:33

Рух транспорту у центральній частині Києва відновлено.

Открытие "Евровидение"
Відкриття конкурсу пройшло спокійно
УНІАН
Церемонія відкриття в Києві пісенного конкурсу "Євробачення-2017" пройшла без порушень порядку, повідомляє Нацполіція України.

"Заходи з нагоди відкриття "Євробачення-2017" пройшло без порушень громадського порядку", - йдеться в повідомленні Нацполіції в Twitter.

У поліції додали, що рух транспорту у центральній частині Києва, який раніше перекрили на час проведення заходів конкурсу, відновлено.

"Поліцейський вертоліт буде стежити за перебігом подій під час масових заходів у Києві", - повідомили в Нацполіції.


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7 травня у Києві відбулася офіційна церемонія відкриття Міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2017".

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році. Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

 

 

За матеріалами: DT.UA
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