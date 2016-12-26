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Бюджет на 2017 рік не вирішить фінансові проблеми СБУ - Грицак

26 грудня в 03:30

Зарплата працівників Служби безпеки нижча, ніж у інших силовиків, запевняє голова СБУ.

Василий Грицак1
Грицак заявив про нестачу грошей для СБУ
Сайт президента України
Службі безпеки Україні не вистачає грошей, передбачених для неї у державному бюджеті. У держбюджеті на 2017 рік також закладена менша сума, ніж необхідна спецслужбі.

"Наш бюджет (на 2017 рік – ред.) по пам'яті, це те, що нам вдалося відстояти – це 6 млрд 260 млн грн. Хоча мінімальна потреба, яку ми заявили – це трохи більше 7 млрд. Більше того, у нас більше 80% нашого бюджету – це заробітна плата та нарахування на цю заробітну плату", - заявив глава СБУ Василь Грицак в ефірі "Hard Talk" на телеканалі "112 Україна".

Він також зазначив, що зарплата в СБУ нижча, ніж у інших силовиків, зокрема в МВС.

Крым того, зазначив Грицак, розслідуючи злочини у сфері кібербезпеки, слідчі працюють "на патріотизмі" на відміну працівників сфери IT, які отримують великі гроші і влаштовують хакерські атаки.

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Як повідомлялося, державний бюджет на 2017 рік Верховна рада України прийняла на нічному засіданні 21 грудня.

За матеріалами: 112 Україна
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