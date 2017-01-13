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Burisma заявляє про закриття в Україні всіх справ проти її президента Злочевського

13 січня в 01:48

Компанія сприяла правоохоронним органам і сплатила донараховані платежі.

злочевский
В Україні закрили всі кримінальні справи на Злочевського
Міжнародна нафтогазова компанія Burisma заявила про закриття всіх справ в Україні щодо компаній групи і її президента Миколи Злочевського, повідомила компанія на своєму сайті.

За її даними, компанія сприяла правоохоронним органам і сплатила донараховані платежі.

"Тільки за останні два роки операційними компаніями, що входять в групу Burisma, було сплачено понад 5 мільярдів гривень податкових зобов'язань до бюджетів усіх рівнів... В період перевірки також було донараховано податкові платежі у розмірі 180 мільйонів гривень. Компанії Burisma Group повністю відшкодували цю суму, продемонструвавши відповідність міжнародним практикам ведення бізнесу", - повідомляється в прес-релізі.

За словами незалежного директора Burisma Олександра Кваснєвського, рішення українського суду повністю відповідає рішенням Британського суду.

"Для України рішення щодо Миколи Злочевського та найбільшої газодобувної компанії Burisma буде мати інше позитивне значення – більш інтенсивне побудова енергонезалежного держави, так як Burisma Group зможе збільшити обсяги внутрішнього видобутку природного газу України та відрахування в бюджет країни", - заявив Кваснєвський.

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Як повідомлялося, Печерський суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру України закрити справу проти Миколи Злочевського та зняти його з розшуку. ГПУ виконала відповідну постанову суду.

Раніше ГПУ скасувала розшук екс-міністра екології Злочевського.

За матеріалами: DT.UA
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Теги компанія Україна злочевський суд платежі ГПУ рішення податкова газ бюджет президент Правий органи
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