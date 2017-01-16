Будівництво залізничних підходів до Керченського мосту можуть доручити компанії Ротенберга

Через низьку вартість проекту та ризик потрапити під санкції підрядники не подавали заявки на будівництво підходу.

Залізничні підходи до Керченського мосту повинні бути побудовані до 2019 року

Уряд Російської Федерації планує доручити компанії"Стройгазмонтаж" будівництво залізничного підходу до майбутнього Керченського мосту з боку Криму, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на газету "Комерсант".

Обидва конкурси, які проводило Міністерство транспорту Російської Федерації, виявилися провальним – жоден підрядник не зацікавився перспективою будівництва підходу. Після цього чиновники прийняли рішення доручити його будівництво компанії Ротенберга, яка вже займається будівництвом мосту, повідомив газеті голова Міністерства транспорту РФ Максим Соколов.

Вартість контракту на будівництво залізничного підходу – 16,9 млрд рублів. Він повинен бути побудований до листопада 2019 року. Видання зазначає, що даний проект не цікавить підрядників, так як не враховує ризик західних санкцій, під які може потрапити підрядник під час будівництва. Також відсутня технічна база під відповідний проект.

Перший конкурс на будівництво залізничних підходів до мосту був оголошений у вересні минулого року. Заявку на його будівництво подали лише "Залізниці Якутії", але компанія не пройшла кваліфікаційний відбір.

26 грудня стало відомо про те, що терміни будівництва моста через Керченську протоку з території Росії в окупований Крим можуть бути пренесені. Мінтрансу РФ двічі не вдалося визначити генерального підрядника з будівництва залізничних підходів до мосту.

Однією з основних причин браку заявок експерти називали низьку вартість проекту. Тим не менш, у ньому були зацікавлені російські бізнесмени Арас Агаларов і Руслан Байсаров.

Як повідомлялося, у вересні під час візиту в Керч в окупованому Криму прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що російський уряд ледь "вишукує" гроші на будівництво Керченського мосту.