Будівництво нових станцій метро в Дніпрі завершиться через 3 – 4 роки – Порошенко

Проект фінансують європейські банки.

Порошенко подивився, як будують метро в Дніпрі Прес-служба Президента України

Будівництво нових станцій метрополітену в Дніпрі може завершитися через 3 – 4 роки, заявив президент України Петро Порошенко.

Під час робочої поїздки в Дніпро 27 лютого Порошенко відвідав будмайданчик метрополітену, повідомляє прес-служба глави держави. Він зазначив, що для будівництва метро з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком були укладені кредитні угоди на загальну суму понад 300 млн євро.

"Будівництво метрополітену у Дніпрі - символ нашої співпраці з ЄС", - сказав Порошенко.

У той же час він пов'язав розвиток цього проекту з "економічним зростанням в країні".

"Хочу підкреслити, що це робиться в умовах війни і агресії з боку РФ. Це стало можливим завдяки економічному зростанню і децентралізації", - заявив президент.

Як повідомлялося, про старт проекту з будівництва метро мер Дніпра Борис Філатов заявляв ще влітку 2016 року. За його словами, реалізовувати проект буде французька інжинірингова компанія Egis і Київметробуд.

Метрополітен у Дніпрі був відкритий в 1995 році. Він налічує 6 станцій, розташованих на одній лінії. Довжина її становить 7,1 км, час поїздки з кінця в кінець — 12 хвилин. Інтервал руху: 7-20 хвилин. При цьому даний вид транспорту в місті не користується особливою популярністю.