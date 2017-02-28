Будівництво нових станцій метро в Дніпрі завершиться через 3 – 4 роки – Порошенко

Проект фінансують європейські банки.
Під час робочої поїздки в Дніпро 27 лютого Порошенко відвідав будмайданчик метрополітену, повідомляє прес-служба глави держави. Він зазначив, що для будівництва метро з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком були укладені кредитні угоди на загальну суму понад 300 млн євро.
"Будівництво метрополітену у Дніпрі - символ нашої співпраці з ЄС", - сказав Порошенко.
У той же час він пов'язав розвиток цього проекту з "економічним зростанням в країні".
"Хочу підкреслити, що це робиться в умовах війни і агресії з боку РФ. Це стало можливим завдяки економічному зростанню і децентралізації", - заявив президент.
Як повідомлялося, про старт проекту з будівництва метро мер Дніпра Борис Філатов заявляв ще влітку 2016 року. За його словами, реалізовувати проект буде французька інжинірингова компанія Egis і Київметробуд.
Метрополітен у Дніпрі був відкритий в 1995 році. Він налічує 6 станцій, розташованих на одній лінії. Довжина її становить 7,1 км, час поїздки з кінця в кінець — 12 хвилин. Інтервал руху: 7-20 хвилин. При цьому даний вид транспорту в місті не користується особливою популярністю.DT.UA