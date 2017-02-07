В Києві обстріляли будівлю суду

Ніхто не постраждав.

Невідомий вистрілив у вікно суду

Невстановлена особа вистрілила з вогнепальної зброї у вікно робочого кабінету Київського окружного адміністративного суду , повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції звернулася суддя. За її словами, перебуваючи на робочому місці, вона помітила у верхній частині склопакета невеликий отвір, а між склопакетами - предмет, схожий на кулю ", - йдеться в повідомленні поліції.

Поліція вилучила предмет і відправила на експертизу, за фактом пострілу в приміщення суду розпочато кримінальне провадження.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, внаслідок атаки терориста-смертника біля будівлі Верховного суду в Афганістані загинуло щонайменше 20 людей, ще 45 отримали поранення.