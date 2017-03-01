Бойовиків Донбасу лякають нібито використанням ЗСУ ракетних комплексів "Точка-У" – ІС

"Розвідувальні органи ДНР" повідомили про нібито переміщення в зону АТО відразу декількох таких комплексів.
Згідно поширюваної серед окремих "бригад", "полків" та "батальйонів" окупантів дезінформації, "розвідувальні органи ДНР" встановили факт переміщення українськими військовими ПУ ТРК "Точка-У" до зони АТО.
"На тлі раніше обговорюваної пропагандистськими ЗМІ Росії і "ДНР" теми "використання ЗСУ комплексів "Точка-У"", дане повідомлення викликало паніку в середовищі бойовиків", - пише Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
Нагадаємо, раніше Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти Збройних сил України за фактом "обстрілу" окупованих бойовиками "ДНР" Донецька, Макіївки та Ясинуватої з 1 по 3 лютого. Пізніше було порушено кримінальну справу за фактом "обстрілу" Авдіївки.
При цьому в штабі АТО заявили, що вважають брехнею інформацію про обстріл окупованого Донецька українською армією.DT.UA