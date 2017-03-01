Бойовиків Донбасу лякають нібито використанням ЗСУ ракетних комплексів "Точка-У" – ІС

"Розвідувальні органи ДНР" повідомили про нібито переміщення в зону АТО відразу декількох таких комплексів.

Бойовики в Донбасі бояться "ракетних ударів ЗСУ" voenkor.info

Серед командного складу так званого "1-го АК ДНР" активно поширюються деякы "розвіддані про підготовку ракетного удару ЗСУ", повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Згідно поширюваної серед окремих "бригад", "полків" та "батальйонів" окупантів дезінформації, "розвідувальні органи ДНР" встановили факт переміщення українськими військовими ПУ ТРК "Точка-У" до зони АТО.

"На тлі раніше обговорюваної пропагандистськими ЗМІ Росії і "ДНР" теми "використання ЗСУ комплексів "Точка-У"", дане повідомлення викликало паніку в середовищі бойовиків", - пише Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, раніше Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу проти Збройних сил України за фактом "обстрілу" окупованих бойовиками "ДНР" Донецька, Макіївки та Ясинуватої з 1 по 3 лютого. Пізніше було порушено кримінальну справу за фактом "обстрілу" Авдіївки.

При цьому в штабі АТО заявили, що вважають брехнею інформацію про обстріл окупованого Донецька українською армією.