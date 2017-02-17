Бойовики знову обстріляли Авдіївку, поранені двоє цивільних

Поліція уточнює інформацію про постраждалих.
"Авдіївка. Бойовики почали обстріл міста. Під вогнем стара частина і центр. Вже є попадання в будівлі. Квартал Ювілейний, пожежа в житловому будинку. Отримали поранення двоє мирних жителів", - сказав Аброськін.
Він також додав, що інформація про постраждалих уточнюється.
Також про обстріл Авдіївки терористами "ДНР" повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
"Окупанти знову обстріляли Авдіївку. Вибухи були чутні в районі Хіміка. На місце обстрілу виїхала швидка і представники оперативного штабу", - написав Жебрівський в Facebook.
Раніше начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що ситуація в зоні проведення АТО загострилася, в українських військових є здатність адекватно реагувати на провокації бойовиків терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".
Також сьогодні, 17 лютого, ватажок терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що терористи можуть захопити підконтрольні Україні райони Донбасу військовим шляхом.Інтерфакс-Україна , DT.UA ,