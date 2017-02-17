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Бойовики знову обстріляли Авдіївку, поранені двоє цивільних

17 лютого в 18:26

Поліція уточнює інформацію про постраждалих.

Многоэтажка Авдеевка
Бойовики "ДНР" знову обстріляли Авдіївку
Двоє мирних жителів Авдіївки Донецької області отримали поранення в результаті обстрілу з боку бойовиків терористичної організації "ДНР", повідомив начальник ГУ Нацполиции України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

"Авдіївка. Бойовики почали обстріл міста. Під вогнем стара частина і центр. Вже є попадання в будівлі. Квартал Ювілейний, пожежа в житловому будинку. Отримали поранення двоє мирних жителів", - сказав Аброськін.

Він також додав, що інформація про постраждалих уточнюється.

Також про обстріл Авдіївки терористами "ДНР" повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Окупанти знову обстріляли Авдіївку. Вибухи були чутні в районі Хіміка. На місце обстрілу виїхала швидка і представники оперативного штабу", - написав Жебрівський в Facebook.

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Раніше начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко повідомив, що ситуація в зоні проведення АТО загострилася, в українських військових є здатність адекватно реагувати на провокації бойовиків терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

Також сьогодні, 17 лютого, ватажок терористичної організації "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що терористи можуть захопити підконтрольні Україні райони Донбасу військовим шляхом.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна , DT.UA ,
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Теги обстріл Авдіївка ДНР Донецьк Україна жебрівський Донбас
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