Бойовики ОРДЛО зірвали висилку побратима з Росії в Україну

Сепаратиста повинні були депортувати з РФ за рішенням суду Чувашії, але члени так званого "Союзу добровольців Донбасу" зняли його з потяга у Брянську.

Бойовики "Союзу добровольців Донбасу" зірвали депортацію сепаратиста Слєпцова в Україну

"ЛНР" Олександра Слєпцова, якого російська влада депортувала з території РФ, представники так званого "Союзу добровольців Донбасу" зняли з поїзда практично перед самим кордоном з Україною, повідомляє "Острів" із посиланням на сайт сепаратистів.

У Слєпцова, який раніше знаходився в Росії, закінчився термін міграційної карти. Після чого бойовик відмовився залишати територію РФ добровільно, пославшись на матеріальні труднощі. Він заявив, що у нього немає грошей на квиток. Слєпцова доправили в суд республіки Чувашії, який постановив депортувати бойовика в Україну.

Вдома бойовика за скоєні злочини чекало покарання, тому "Союз добровольців Донбасу" під керівництвом колишнього ватажка "ДНР" Олександра Бородая розгорнув активну діяльність, щоб перешкодити виконанню рішення суду і депортації "побратима".

Сепаратист був знятий з поїзда на станції "Брянськ" - останній російській станції перед кордоном з Україною, повідомляють сепаратистські ЗМІ.

"Прикордонники передали нашому представнику Олександра. На даний час Слєпцова влаштовують на ночівлю, після чого привезуть до Москви в штаб-квартиру СДД", - повідомляється в одному з них.

При цьому ЗМІ не повідомляють, на якій підставі проігноровано рішення суду.

На саміті лідерів країн "Нормандської четвірки" 19 жовтня в Берліні була досягнута домовленість, що до кінця листопада глави МЗС затвердять основу проекту "дорожньої карти" з імплементації Мінських угод. Крім того, лідери країн попередньо домовилися про продовження роботи з розведення військ на чотирьох ділянках лінії зіткнення в Донбасі. Серед цих ділянок, зокрема, має бути і Дебальцеве Донецької області.

Проте міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії на переговорах у Мінську 29 листопада не досягли прогресу в узгодженні "дорожньої карти" через відмову очільника МЗС РФ Сергія Лаврова обговорювати розміщення збройної місії ОБСЄ в Донбасі.

Детальніше про основних проблемних питаннях деокупації Криму і ОРДЛО читайте у статті Костянтина Батозького "Деоккупация: початок" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".