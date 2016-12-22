Бойовики здійснили ще дві спроби штурму позицій ЗСУ на Світлодарській дузі – Міноборони

Терористи продовжують спроби відтіснити сили АТО на Донецькому напрямку.

Українські бійці успішно відбивають атаки противника на Світлодарській дузі Андрій Проць, DT.UA

Російсько-терористичні війська двічі намагалися атакувати позиції ЗСУ в районівранці 22 грудня, повідомили в Міністерстві оборони України.

"Так, з 09:00 до 09:45 терористичні угруповання чисельністю до одного взводу здійснили спробу вибити підрозділи ЗСУ з займаних позицій. Отримавши відсіч, ворог повторно здійснив спробу штурму", – наголошується в повідомленні відомства.

У Міноборони зазначили, що після провалу противник був змушений відступити. В ході бойового зіткнення, сили АТО зуміли уникнути втрат, втрати серед бойовиків уточнюються.

Раніше спікер Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив, що протягом минулої доби, 21 грудня, на Светлодарській дузі в результаті бойових дій отримали поранення одинадцять українських військовослужбовців.

18 грудня бійці ЗСУ відбили атаку російських окупантів на Світлодарьскій дузі. Втрати сил АТО склали п'ять чоловік убитими і пораненими шість чоловік. За даними розвідки противник втратив 20 чоловік вбитими і 30 пораненими. Двогодинного бою передував артилерійський обстріл українських позицій.

До вечора 18 грудня інтенсивність обстрілів посилилася. До Обласної клінічної лікарні ім. Мечникова в Дніпрі були доставлені ще 26 поранених. При цьому чотирьох військових не могли вивезти з позицій через щільний артилерійський вогонь.

Речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко назвав втрати українських військових на Світлодарській дузі "найважчими за останні п'ять місяців".