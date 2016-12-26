Бойовики заявили про готовність віддати Савченко двох полонених жінок

Бойовики назвали Савченко "представником здорової частини українського народу".

Бойовики заявили, що віддадуть Надії Савченко двох полонених жінок Василь Артюшенко, DT.UA

Бойовики заявили, що віддадуть Надії Савченко двох полонених жінок, йдеться в заяві лідерів бойовиків "ЛНР" і "ДНР" Олександра Захарченок та Ігоря Плотницького.

У своїй заяві бойовики заявили, що вважають Савченко "представником здорової частини українського народу" і в якості "жесту доброї волі" готові віддати двох жінок - Анжеліку Преснякову і Ольгу Сворак, передає канал "112 Україна".

У заяві сказано, що Київ нібито не може виконувати "Мінськ-2" в частині обміну.

"Як жест доброї волі, у переддень Нового року і Різдва, ми без будь-яких умов передаємо представнику народу України Надії Савченко двох жінок – Анжеліку Преснякову і Ольгу Сворак", — сказано в заяві бойовиків.

Сестра Савченко Віра в коментарі "Українським новинам" підтвердила передачу. "Я вам підтверджую (передачу)", - сказала вона.

Зазначимо, що у відкритих джерелах інформації про Анжеліку Преснякової немає, а ось про Ольгу Свокар відомо, що вона є журналістом видання "Голос народу Івано-Франкивщины" і "Голос-інфо". Про її затримання бойовиками "ЛНР" стало відомо в червні 2016 року.

У свою чергу перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко прокоментувала агентству "Інтерфакс-Україна" заяву керівників т. н. "ЛНР" і "ДНР" про наміри передати народному депутату Надії Савченко двох полонених жінок, Геращенко сказала: "Ми щасливі звільнення кожної людини. Якщо передача українською стороною 15-ти тих, кого запитували ОРДЛО, серед яких шість жінок, сприяє звільненню і розблокує цей процес, ми щасливі".

Напередодні глава Служби безпеки України Василь Грицак підтвердив, що Україна в односторонньому порядку передасть бойовикам російсько-терористичних формувань 15 осіб, засуджених за злочини проти територіальної цілісності і державного суверенітету України.

Раніше представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко заявила, що українська сторона найближчі дні звільнить з-під варти 15 раніше судимих за злочини осіб. Більшість помилувані президентом, серед них - шість жінок, є літні і хворі.

Президент України Петро Порошенко помилував дев'ять засуджених для подальшого їх звільнення та передачі бойовикам.

За даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують у заручниках 109 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими без вести.