Бойовики застосували танки на донецькому напрямку

Двох українських військових поранено, ще один боєць загинув.

В зоні АТО бойовики гатили по позиціях українських військових з танків та зенітних установок vk.com/strelkov_info

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 23 лютого, 83 рази обстріляли позиції українських військових у Донбасі.

На донецькому напрямку бойовики з танку неодноразово відкривали вогонь по Авдіївці. Під мінометний обстріл окупантів потрапили Піски, Зайцеве, Троїцьке та Кам'янка. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики обстріляли позиції українських військових у Новгородському, Пісках, Авдіївці, Верхньоторецькому, Новоселівці, Луганському та Зайцевому. У Новгородському працював ворожий снайпер.

На луганському напрямку окупанти накрили мінометним вогнем Попасну та Новозванівку, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли Троїцьке, Кримське та Новоолександрівку. У Новозванівці працювали ворожі БМП, а у Троїцькому – зенітні установки.

На маріупольському напрямку бойовики з мінометів різних калібрів обстріляли Красногорівку, Новотроїцьке та Тарамчук. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти відривали вогонь по позиціях бійців ЗСУ у Водяному, Павлополі, Гнутовому, Широкиному та Новотроїцькому. У Широкиному працював ворожий снайпер.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".