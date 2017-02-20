Бойовики застосували протитанкові ракетні комплекси на маріупольському напрямку

Один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

Бойовики обстріляли позиції сил АТО з мінометів, гранатометів та ПТРК Прес-центр АТО/Facebook

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 19 лютого, 62 рази обстріляли позиції українських військових у

На маріупольському напрямку бойовики накрили мінометним вогнем Гнутове, Новотроїцьке, Лебединське та Зайцеве. З гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти обстріляли позиції українських військових у Гнутовому, Павлополі, Гранітному та Водяному. У Широкиному працювала ворожа БМП, а в Авдіївці - снайпер. По Водяному бойовики стріляли з протитанкові ракетних комплексів.

На донецькому напрямку окупанти використовували міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети та стрілецьку зброю. З них бойовики обстрілювали Троїцьке, Авдіївку, Зайцеве, Опитне, Кам'янку, Луганське та Новгородське.

На луганському напрямку бойовики з гранатометів та стрілецької зброї неодноразово відкривали вогонь по Валуйському.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".