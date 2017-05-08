Бойовики застосували під Новозванівкою та Кримським артилерію забороненого калібру

Біля Широкиного та Водяного бойовики використовували для обстрілу українських позицій БМП.

Ситуація в АТО залишається напруженою Прес-центр АТО/Facebook

За минулу добу, з 7 на 8 травня, російсько-терористичні війська здійснили 65 обстрілу позицій ЗСУ на Сході України. Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою.

Згідно з повідомленням прес-центру штабу АТО, на Донецькому напрямку бойовики накривали українські позиції біля Троїцького вогнем 122-мм артилерії, озброєння БМП, мінометів калібру 82 і 120-мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів. 82 мм міномети, гранатомети і великокаліберні кулемети терористи використовували біля Верхньоторецького; озброєння БМП, міномети калібру 82 і 120-мм гранатомети і кулемети – біля Луганського.

Біля Досвідченого ворог застосував 82-мм міномети. Українські позиції під Авдіївкою бойовики обстрілювали з 82-мм мінометів, гранатометів і кулеметів. З гранатометів і кулеметів ворог обстрілював захисників Кам'янки, Пісків і Зайцевого. Під Невельским бойовики застосували для обстрілу зенітну установку ЗУ-23-2 і гранатомети. Позиції біля Майорську ворог обстрілював з гранатометів і стрілецької зброї.

На Приморському напрямку терористи обстрілювали позиції сил АТО біля Водяного з 82-мм мінометів, ПТРК, озброєння БМП, гранатометів і великокаліберних кулеметів. Українські позиції біля Красногорівки обстріляли з мінометів, гранатометів і кулеметів. Позиції біля Широкиного – з озброєння БМП. Позиції біля Павлополя – з озброєння БТР та гранатометів. Українські опорні пункти біля Лебединського та Мар'їнки ворог обстрілював з гранатометів і кулеметів. Захисників Новоселівки Другої бойовики обстрілювали з кулеметів великих калібрів, захисників Гнутового – з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Луганському напрямку бойовики обстріляли опорні пункти біля Кримського з артилерійських систем калібру 122 і 152 мм, гранатометів, 82 і 120 мм мінометів і кулеметів. Українські позиції біля Троїцького обстрілювали з 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 82 і 120 мм.

Проти захисників Новозванівки бойовики використовували артилерію калібру 122 і 152 мм, 120 мм міномети, гранатомети і кулемети. Позиції сил АТО біля Попасної терористи обстрілювали із 122 мм артилерии і мінометів. З 122 мм артилерії, мінометів, гранатометів і кулеметів ворог також обстрілював позиції АТО в районі Новоолександрівки.

Нагадаємо, 29 березня, Тристороння контактна група в Мінську погодила введення в зоні АТО з 1 квітня режиму повного припинення вогню, а також розведення сил і засобів від Станиці Луганської.

З моменту оголошення режиму тиші в зоні АТО бойовики щодня його порушують, у тому числі, активно застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями види озброєнь.