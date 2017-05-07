Бойовики застосували під Авдіївкою танк та міномети, сили АТО відкрили вогонь у відповідь – штаб

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За минулу добу поранення в АТО дістали п'ятеро українських військовослужбовців.

Терористи використовують під Авдіївкою заборонену "Мінськом" зброю Сайт РНБО

За останню добу, з 6 на 7 травня, бойовики 45 разів відкривали вогонь по опорним пунктам силв Донбасі. Поранення отримали п'ятеро українських військовослужбовців.

Згідно повідомлення прес-центру штабу АТО, на Донецькому напрямку терористи використовували міномети калібрів 82 та 120 мм, танк, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю для обстрілу українських позицій під Авдіївкою. З мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів та кулеметів ворог обстрілював захисників Луганського. З 82 мм мінометів, гранатометів та кулеметів обстрілювали позиції сил АТО біля Верхньоторецького.

Біля Пісків бойовики використовували БМП, гранатомети та кулемети; біля шахти "Бутівка", Майорська, Кам'янки та Зайцевого ворог застосував гранатомети та кулемети. Біля Зайцевого, Опитного та Пісків також діяли снайпери противника.

На Приморському напрямку терористи обстрілювали українські позиції біля Широкиного зі 120 мм мінометів, озброєння БМП, БТР, та стрілецької зброї. З 82 мм мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів противник бив по опорним пунктам ЗСУ біля Павлополя, а з озброєння БТР, зенітних установок ЗУ-23-2 та стрілецької зброї – по українських позиціях біля Водяного. З мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів та кулеметів ворог обстрілював захисників Красногорівки та Мар'їнки. З мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї – по позиціях сил АТО біля Гнутового.

Терористи застосували кулемети біля Чермалика, в той час як в районі Водяного також діяли ворожі снайпери.

На Луганському напрямку противник обстрілював позиції ЗСУ біля Кримського, використовуючи 120 мм міномети, БМП, ПТРК і кулемети. Опорні пункти сил АТО біля Новозванівки та Новоолександрівки бойовики обстрілювали зі 120 мм мінометів та кулеметів. З протитанкових гранатометів ворог обстрілював українські позиції біля Троїцького, а зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів – опорні пункти біля станиці Луганської.

Наголошується, що для того, щоб придушити вогневу активність супротивника по позиціях ЗСУ біля Авдіївки, сили АТО відкривали вогонь у відповідь з автоматичних гранатометів.

Нагадаємо, 29 березня, Тристороння контактна група в Мінську погодила введення в зоні АТО з 1 квітня режиму повного припинення вогню, а також розведення сил і засобів від Станиці Луганської.

З моменту оголошення режиму тиші в зоні АТО бойовики щодня його порушують, у тому числі, активно застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями види озброєнь.