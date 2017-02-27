Бойовики застосували бронетехніку на маріупольському напрямку

Двоє українських військових загинуло, двоє бійців травмовані, ще двоє отримали поранення.

Бойовики зосередили більшість важкої бронетехніки на маріупольському напрямку vk.com/strelkov_info

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 26 лютого, 62 рази обстріляли позиції українських військових у Донбасі.

На маріупольському напрямку бойовики накрили мінометним вогнем Водяне, Мар'їнку та Широкине, а зі стрілецької зброї та гранатометів обстріляли Павлопіль, Лебединське, Талаківку, Гнутове, Широкине, Мар'їнку та Водяне. У Талаківці працював ворожий снайпер, у Мар'їнці та Водяному – БМП та БТР, а у Павлополі –танк.

На донецькому напрямку окупанти з танку обстріляли Піски та шахту "Бутівку". Її ж, а також Авдіївку, Кам'янку та Луганське, бойовики накрили вогнем з мінометів калібру 120 мм та 82 мм. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели обстріл позицій українських військових у Луганському, Новолуганському та Зайцевому. У Верхньоторецькому працювала ворожа БМП.

На луганському напрямку бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. З них вони обстріляли Попасну, Оріхове та Катеринівку. А з гранатометів та стрілецької зброї – Новоолександрівку, Лобачеве та Новозванівку.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".