Бойовики застосували БМП на маріупольському та донецькому напрямках

Втрат серед українських військових немає.

Важка техніка бойовиків обстрілювала позиції українських військових на донецькому та маріупольському напрямках vk.com/strelkov_info

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 14 лютого, 52 рази обстріляли позиції українських військових у Донбасі.

На маріупольському напрямку окупанти з мінометів калібру 120 мм обстріляли Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військових у Павлополі, Чермалику, Лебединському, Гнутовому та Широкиному. У Широкиному та Водяному працювали ворожі БМП, а у Новотроїцькому - снайпер.

На донецькому напрямку бойовики , з мінометів обстріляли Кам'янку, Троїцьке, Новоселівку Другу, Невельське, Піски та Авдіївку. Зі стрілецької зброї відкривали вогонь по Зайцевому, Піскам, Опитному та Новгородському. У Авдіївці працювала ворожа БМП.

На луганському напрямку окупанти з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь по позиціях бійців ЗСУ в Новоолександрівці та Новозванівці.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".