Бойовики застосували артилерію та міномети на луганському напрямку

Внаслідок обстрілів загинуло двоє українських військових, ще четверо бійців отримали поранення.

Бойовики в Донбасі знову активно застосовують важке озброєння vk.com/strelkov_info

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 29 квітня, 54 рази обстріляли позиції українських військових у Донбасі. Незважаючи на досягнутіз 1 квітня, провокаційні обстріли бойовиками позицій сил АТО не припиняються. В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю, українські військові відкривали вогонь у відповідь.

На маріупольському напрямку бойовики накрили вогнем з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів Красногорівку. З мінометів калібру 120 мм та гранатометів вони обстрілювали опорні пункти українських військових в районі Новотроїцького. Позиції бійців ЗСУ поблизу Березового потрапили під мінометний вогонь калібру 82 мм, а в районі Гнутового – під обстріл з автоматичних гранатометів та кулеметів великих калібрів. Озброєння БМП, протитанкові гранатомети та кулемети великих калібрів окупанти застосовували під Водяним та Мар'їнкою, а стрілецьку зброю – поруч із Широкиним. З озброєння БТР та гранатометів терористи стріляли по опорних пунктах сил АТО під Чермаликом, а з озброєння БМП та кулеметів великих калібрів - по морських піхотинцях неподалік Павлополя.

На донецькому напрямку окупанти з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів вели вогонь по Авдіївці. Оборонців Верхньоторецького бойовики обстрілювали з гранатометів та мінометів калібру 82 мм, а захисників шахти "Бутівка" – з великокаліберних кулеметів. Позиції українських військових в районі населеного пункту Зайцеве потрапили під вогонь з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу шахти "Бутівка" та Авдіївки працювали ворожі снайпери.

На луганському напрямку бойовики використовували артилерію калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети та великокаліберні кулемети для обстрілу позицій бійців ЗСУ поблизу Новотошківського. По опорних пунктах сил АТО під Кримським бойовики стріляли з артилерії калібру 122 мм, гранатометів та мінометів калібру 82 мм. По захисниках Старого Айдара терористи гатили з мінометів калібру 120 мм, а по оборонцях Новоолександрівки – з протитанкового ракетного комплексу. Гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів окупанти використовували під Новозванівкою. Під обстріл кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї потрапили позиції українських військових у Жовтому.

Нагадаємо, напередодні бойовики 31 раз обстріляли бійців Збройних сил України. Терористи протягом дня активно застосовували міномети та зенітні установки.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами про повне припинення вогню напередодні великодніх свят. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".