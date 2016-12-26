Бойовики за тиждень втратили 18 осіб – розвідка

У лікарнях Луганська виписують цивільних хворих, щоб звільнити місця для поранених бойовиків. Також там обмежили відвідування хворих, щоб приховати реальну кількість травмованих окупантів.

Бойовики продовжують нести важкі втрати vk.com/strelkov_info

У період з 19 по 25 груднясклали 18 чоловік убитими і 38 пораненими, повідомляють у прес-службі Головного Управління Розвідки Міністерства оборони України.

"З них у складі 9-го окремого механізованого полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ троє військовослужбовців загинули і п'ятеро поранені. У складі 2-ой окремої мотострілкової бригади (Луганськ) 2-го АК ЗС РФ поранений один військовослужбовець. У складі 7-ой окремої мотострілкової бригади (Брянка) 2-го АК 15 військовослужбовців вбиті і 32 поранені", - наголошується в повідомленні прес-служби ГУР МОУ на сторінці в Facebook.

Згідно з даними розвідки, в цивільних лікарнях Луганська введений режим обмеження доступу для відвідувачів, з метою приховування розміщення в лікарнях великої кількості поранених російських окупантів. Морг головної міської лікарні заповнений убитими російськими військовослужбовцями.

"У медичних закладах на тимчасово окупованих територіях Луганської області проводиться виписка цивільних осіб для звільнення місць для поранених військовослужбовців", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Втрати і поранення в рядах бойовиків пов'язані зі спробами зайняти нові позиції на Світлодарському виступі і порушеннями під час транспортування зброї і боєприпасів. А також незадовільними умовами служби та медичного забезпечення.

На саміті лідерів країн "Нормандської четвірки" 19 жовтня в Берліні була досягнута домовленість, що до кінця листопада глави МЗС затвердять основу проекту "дорожньої карти" з імплементації Мінських угод. Крім того, лідери країн попередньо домовилися про продовження роботи з розведення військ на чотирьох ділянках лінії зіткнення в Донбасі. Серед цих ділянок, зокрема, має бути і Дебальцеве Донецької області.

Проте міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії на переговорах у Мінську 29 листопада не досягли прогресу в узгодженні "дорожньої карти" через відмову очільника МЗС РФ Сергія Лаврова обговорювати розміщення збройної місії ОБСЄ в Донбасі.

Детальніше про основні проблемні питання деокупації Криму і ОРДЛО читайте у статті Костянтина Батозького "Деоккупация: початок" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".