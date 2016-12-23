Бойовики за минулу добу двічі намагалися атакувати позиції сил АТО у районі Світлодарської дуги

Обидва рази терористи були зупинені вогнем у відповідь.

Бойовики за минулу добу 22 рази обстріляли позиції українських військових vk/club_donbasskih

Бойовиків незаконних збройних формувань за минулу добу 22 рази піддали обстрілам позиції Збройних сил України на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО в п'ятницю вранці, 23 грудня.

Противник зосередив вогонь в основному на донецькому напрямку. З артилерії калібру 122-мм і 120-мм мінометів обстрілював позиції ВСУ у районі Луганського. З 82-мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів - Авдіївку, Новгородське, Верхнеторецьке і Луганське.

"Бойовики двічі намагалися атакувати позиції в районі Світлодарської дуги, і обидва рази були зупинені вогнем у відповідь", - йдеться в повідомленні.

Крім того, протягом дня противник тричі обстріляв н. п. Миронівка з 152-мм артилерії.

На маріупольському напрямку з 120-ти і 82-мм мінометів противник обстріляв Красногорівки, Старогнатовку і Водяне.

На луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів і 82-мм мінометів противник вів вогонь по Кримському. З гранатометів - за Попасній і Жовтого.

18 грудня бійці ЗСУ відбили атаку російських окупантів на Світлодарьскій дузі. Втрати сил АТО склали п'ять чоловік убитими і пораненими шість чоловік. За даними розвідки противник втратив 20 чоловік вбитими і 30 пораненими. Двогодинного бою передував артилерійський обстріл українських позицій.

До вечора 18 грудня інтенсивність обстрілів посилилася. До Обласної клінічної лікарні ім. Мечникова в Дніпрі були доставлені ще 26 поранених. При цьому чотирьох військових не могли вивезти з позицій через щільний артилерійський вогонь.

Речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко назвав втрати українських військових на Світлодарській дузі "найважчими за останні п'ять місяців".