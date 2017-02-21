Бойовики за добу 74 рази обстріляли позиції сил АТО

Двох українських військових поранено, сімох травмовано.

Минулої доби бойовики в зоні АТО використовували БМП на донецькому напрямку, а ПТРК - на луганському Facebook/Gennadiy Dubovoy

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 20 лютого, 74 рази обстріляли позиції українських військових у Донбасі.

На початку минулої доби спостерігалося загальне зниження напруженості по всій лінії розмежування. Кількість ворожих обстрілів з важкого озброєння дещо зменшилася, проте пізніше окупанти знову почали використовувати міномети калібру 120 мм.

На маріупольському напрямку бойовики з мінометів калібру 120 мм обстріляли Новотроїцьке. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по Чермалику, Талаківці, Гнутовому, Старогнатівці, Водяному та Широкиному. Ворожі снайпери працювали у Водяному, Павлополі, Широкиному, Новотроїцькому та Гнутовому.

На донецькому напрямку окупанти з мінометів калібру 120 мм і 82 мм обстріляли Новолуганське, Авдіївку, Луганське, Зайцеве та Троїцьке. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по позиціях українських військових в Авдіївці, Пісках, Новоселівці, Верхньоторецькому, Кам'янці, Луганському, Зайцевому та Жовтому. У Опитному та Луганському неодноразово працювали ворожі БМП, а в Авдіївці – снайпери.

На луганському напрямку бойовики використовували протитанкові ракетні комплекси, з яких обстріляли Новоолександрівку. По Новозванівці окупанти вели вогонь з мінометів, гранатометів, стрілецької зброї та протитанкових ракетних комплексів. У Станиці Луганській та Жовтому працювали ворожі снайпери.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".