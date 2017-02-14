Бойовики за добу 72 рази обстріляли позиції сил АТО

Одного українського військового поранено.

Минулої доби бойовики застосовували міномети калібру 120 та 82 мм на усіх напрямках Прес-центр АТО/Facebook

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 13 лютого, 72 рази обстріляли позиції українських військових у Донбасі.

На маріупольському напрямку окупанти з артилерії калібру 122 мм, танків, БМП та БТР обстріляли Водяне. Вогнем з мінометів різних систем накрили Павлопіль, Красногорівку та Широкине. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли позиції українських військових у Лебединському, Богданівці, Павлополі та Широкиному. У Широкиному також працювали ворожі снайпер та БМП.

На донецькому напрямку бойовики з артилерії того самого калібру обстріляли Піски. Вогнем з мінометів калібру 120 та 82 мм накрили Невельське, Верхньоторецьке, Авдіївку та Троїцьке. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти стріляли по Невельському, Зайцевому, Піскам, Новолуганському, Верхньоторецькому, Новоселівці Другій та Луганському. У Невельському працював ворожий снайпер.

На луганському напрямку окупанти з мінометів калібру 82 мм та гранатометів обстріляли Кримське, Валуйське, Новоолександрівку та Станицю Луганську.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".