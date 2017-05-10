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Бойовики за добу 70 разів порушували режим припинення вогню

10 травня в 08:52

Один український військовий загинув, ще двоє бійців отримали поранення.

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Окупанти гатять по позиціях сил АТО з великого арсеналу зброї
Facebook/Gennadiy Dubovoy
Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 9 травня, 70 разів обстріляли позиції українських військових у Донбасі. Незважаючи на досягнуті домовленості Тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню з 1 квітня, провокаційні обстріли бойовиками позицій сил АТО не припиняються, ситуація залишається складною, але контрольованою. В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров'ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

На донецькому напрямку під обстріл бойовиків з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів потрапили позиції ЗСУ поруч із Верхньоторецьким. З мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти гатили по опорних пунктах українських військових поблизу Авдіївки. У Троїцькому та Новгородському окупанти застосовували міномети калібру 82 мм, а в районі Кам'янки – гранатомети різних систем. З озброєння БМП, гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї терористи обстріляли Зайцеве. По оборонцях Миронівського та Луганського вони стріляли з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На маріупольському напрямку окупанти застосували міномети калібру 120 мм і протитанкові гранатомети, з яких обстрілювали морських піхотинців поблизу Павлополя та Широкиного. По морських піхотинцях в районі Водяного бойовики гатили з озброєння танку, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Вогнем з мінометів калібру 120 мм терористи накрили Лебединське та Новотроїцьке, а з мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - Мар'їнку. Ворожі гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя дошкуляли українським військовим під Чермаликом та Гнутовим, а автоматичні гранатомети – поблизу Старогнатівки. Зі стрілецької зброї окупанти обстрілювали опорні пункти бійців ЗСУ неподалік Гранітного та Богданівки. У Павлополі активно працювали  ворожі снайпери.

На луганському напрямку бойовики з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів вели вогонь поблизу Новотошківки. Опорні пункти бійців ЗСУ неподалік Кримського вони атакували з мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів та гранатометів різних систем. Оборонців Новоолександрівки окупанти обстрілювали з зенітної установки ЗУ-23-2 та кулеметів великих калібрів, а захисників Новозванівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З автоматичних гранатометів терористи стріляли поблизу Валуйського, а зі стрілецької зброї – поблизу Станиці Луганської.

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Нагадаємо, напередодні бойовики зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем і мінометів калібрів 120 мм і 82 мм обстріляли позиції однієї з механізованих бригад ЗСУ. Внаслідок ворожого обстрілу один український військовий загинув.

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші". 

За матеріалами: DT.UA
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Теги обстріл бойовики Україна ЗСУ військові Донбас АТО
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