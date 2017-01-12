Бойовики за добу 62 рази обстріляли позиції сил АТО

Четверо українських військових отримали поранення, один боєць травмований. Ще один військовий загинув.

Окупанти застосовували важке озброєння на всіх напрямках vk/club_donbasskih

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 11 січня, 62 раз обстріляли позиції українських військових у Донбасі.

На маріупольському напрямку бойовики накрили мінометним вогнем Мар'їнку і Красногорівку. Обстріл населених пунктів проводився з важкого озброєння калібру 82 і 120 мм. Вогонь зі стрілецької зброї вівся по позиціях українських військових у Павлополі, Гнутовому, Гранітному, Водяному, Новогригорівці, Широкиному, Талаківці та Мар'їнці.

На луганському напрямку окупанти використовували крупнокаліберні міномети та артилерію. З артилерії калібру 122 мм вівся обстріл Троїцького, з мінометів калібру 120 і 82 мм та гранатометів різних систем – по Новозванівці та Троїцькому. Бойовики обстріляли Кримське з великокаліберних кулеметів і БТР, а Станицю Луганську – зі стрілецької зброї.

На донецькому напрямку бойовики обстрілювали з мінометів калібру 120 і 82 мм позиції бійців ЗСУ в районі Авдіївки, Зайцевого, Новгородського і Троїцького. Вогонь по Авдіївці, Майорску, Північному, Новоселівці Другій, Залізному, Верхньоторецькому і Зайцевому вівся з гранатометів і стрілецької зброї. У Опитному працював ворожий снайпер, а в Авдіївці – БТР окупантів.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".