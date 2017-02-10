Бойовики за добу 61 раз обстріляли позиції сил АТО

Втрат серед українських військових немає.

Бойовики використовували міномети на всіх напрямках Facebook/Gennadiy Dubovoy

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 9 лютого, 61 разу Донбасі.

На маріупольському напрямку окупанти накрили мінометним вогнем Водяне та Павлопіль. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Новотроїцьке, Широкине, Мар'їнку, Гнутове, Лебединське та Водяне. У Широкиному працювала ворожа БМП.

На луганському напрямку бойовики з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Шарів Кут, Лобачеве, Новоолександрівку та Новозванівку. У Водяному вогонь вів БТР окупантів.

На донецькому напрямку окупанти вели мінометний вогонь по позиціях українських військових у Луганському, Авдіївці, Троїцькому та Верхньоторецьку. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики обстріляли Зайцеве, Авдіївку, Опитне та Піски. У Авдіївці та Опитному працювали ворожі БМП.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".