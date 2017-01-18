Бойовики за добу 61 раз обстріляли позиції сил АТО

Серед українських військових втрат немає.

На маріупольському напрямку бойовики активно використовували міномети, гранатомети і стрілецьку зброю Прес-центр АТО/Facebook

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 17 січня, 61 раз обстріляли позиції українських військових у Донбасі.

На маріупольському напрямку окупанти з мінометів калібру 82 мм обстріляли Чермалик, Водяне та Широкине. З гранатометів і стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військових у Лебединському, Талаковці, Красногорівці, Водяному, Широкиному і Гнутовому. З БМП також обстріляли Березове, а в Широкиному працював ворожий снайпер.

На луганському напрямку бойовики з мінометів калібру 120 і 82 мм вели вогонь по Троїцькому і Новоолександрівці. З гранатометів і стрілецької зброї окупанти обстріляли позиції українських військових у Валуйську, Станиці Луганській та Попасній. У Валуйську також працював снайпер.

На донецькому напрямку окупанти використовували міномети різних систем і стрілецьку зброю. З неї обстрілювали позиції бійців ЗСУ в Авдіївці, Опитному і Пісках.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".