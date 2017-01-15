Бойовики за добу 60 раз обстріляли позиції сил АТО

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Троє українських військових отримали поранення, один боєць загинув.

Окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з усіх видів озброєння Facebook/Gennadiy Dubovoy

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 14 січня, 60 раз обстріляли позиції українських військових у Донбасі.

На маріупольському напрямку окупанти обстріляли з мінометів Широкіне, Мар'їнку, Славне і Водяне. З гранатометів бойовики вели вогонь по Гнутовому, Талаковці, Широкиному, Павлополю і Старогнатовці. У Новомихайлівці і Славному працювала ворожа БМП, а в Красногорівці - снайпер.

На луганському напрямку з мінометів окупанти обстріляли Новозванівку і Новотошківку, з протитанкових ракетних комплексів – Кримське і Новоолександрівку. Новозванівку також обстрілювали з артилерії калібру 152 мм, а в Станиці Луганській працював ворожий снайпер. З гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстріляли Оріхове і Лобачеве.

На донецькому напрямку бойовики з артилерії калібру 122 мм обстріляли Луганське. Мінометний обстріл вівся по Кам'янці, Миронівському, Зайцевому та Авдіївці. Окупанти відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї по позиціях українських військових у Майорську, Зайцевому, Новоселівці Другій, Авдіївці, Крутій Балці і Новгородському. У Троїцькому окупанти відкривали вогонь з БМП.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".