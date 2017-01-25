Бойовики за добу 55 разів обстріляли позиції сил АТО

Один український військовий отримав поранення.

На донецькому та луганському напрямках бойовики використовували міномети калібру 120 і 82 мм Прес-центр АТО/Facebook

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 24 січня, 55 разів обстріляли позиції українських військових у Донбасі.

На маріупольському напрямку окупанти з гранатометів і стрілецької зброї обстріляли Талаківку, Водяне, Широкине, Лебединське, Новотроїцьке, Гнутове, Красногорівку, Новогригорівку і Павлопіль. У Широкиному, Гнутовому та Лебединському працювали ворожі снайпери.

На луганському напрямку бойовики використовували артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 120 мм. З них обстрілювали позиції українських військових у Троїцькому та Новозванівці. З мінометів калібру 82 мм окупанти відкривали вогонь по Богуславському. Троїцьке також обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї.

На донецькому напрямку окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм. Під обстріл мінометів калібру 120 мм потрапило Невельске, калібру 82 мм – Авдіївка. Бойовики з гранатометів і стрілецької зброї обстрілювали позиції бійців ЗСУ в Луганському, Зайцевому, Авдіївці та Кам'янці.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".