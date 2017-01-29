Бойовики за добу 55 раз обстріляли позиції сил АТО

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Один український військовий отримав поранення.

Окупанти відкривали вогонь по позиціях українських військових на всіх напрямках Facebook/Gennadiy Dubovoy

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 28 січня, 55 раз обстріляли позиціїу Донбасі.

На маріупольському напрямку окупанти з мінометів калібру 122 мм обстріляли Широкине, Талаківку, Лебединське та Водяне. З мінометів різних калібрів бойовики відкривали вогонь по позиціях українських військових у Красногорівці, Широкиному та Новотроїцькому. З гранатометів і стрілецької зброї окупанти обстрілювали Широкине, Талаківку, Мар'їнку, Новотроїцьке, Лебединське та Водяне. У Новотроїцькому та Гнутовому працювали ворожі снайпери, а в Широкиному – БТР супротивників.

На луганському напрямку бойовики відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм – з неї обстріляли позиції українських військових у Кримському. З гранатометів бойовики вели вогонь по Троїцькому і Новозванівці.

На донецькому напрямку окупанти з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї обстріляли Авдіївку, Кам'янку, Зайцеве, Луганське та Троїцьке.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримувався тиші близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ВСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпека для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтра часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбасу читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".