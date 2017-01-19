Бойовики за добу 52 рази відкривали вогонь на маріупольському та луганському напрямках

Серед українських військових убитих і поранених немає.

Більшу частину обстрілів бойовики зосередили на маріупольському та луганському напрямках Facebook/Gennadiy Dubovoy

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 18 січня, 61 раз обстріляли позиції українських військових у Донбасі.

На маріупольському напрямку бойовики 33 рази обстріляли позиції українських військових, з них п'ять разів - з мінометів. Режим тиші порушувався вдень і вночі. Найгарячішими точками на цьому напрямку залишалися Широкине, Водяне, Мар'їнка і Красногорівка.

На луганському напрямку окупанти більшу частину обстрілів зосередили в Станично-Луганському та Попаснянському районах. Головною гарячою точкою даного напрямку залишатися Троїцьке. За минулу добу його п'ять раз обстріляли з мінометів, також НВФ провели ряд дрібних провокацій українських військових. Бойовики неодноразово відкривали вогонь по Станиці Луганській – потенційному району розведення сил і засобів. Обстріли тривали з перервою майже у три години. У Золотому, Новоолександровці і Новозвановці сталося кілька перестрілок між окупантами та силами АТО. У Валуйському працював ворожий снайпер. Всього за добу окупанти здійснили 19 обстрілів на цьому напрямку, при цьому шість з них - з важкого озброєння.

На донецькому напрямку вранці, вдень та ввечері сталося три великих перестрілки між окупантами та силами АТО. Кожна з них тривала не менше двох годин. Бойовики здійснили потужні обстріли позицій бійців ЗСУ в Зайцевому, Троїцькому Ясинуватського району і Донецького аеропорту. При цьому важке озброєння бойовики не використовували. На Світлодарській дузі і в Новолуганському режим припинення вогню не порушувався. Всього за добу окупанти здійснили дев'ять обстрілів на цьому напрямку.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".