Бойовики за добу 51 раз обстріляли позиції сил АТО

Троє українських військових отримали поранення.

Бойовики зберігали активність на всіх напрямах Facebook/Gennadiy Dubovoy

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 8 січня, 51 раз обстріляли позиції українських військових в Донбасі.

На маріупольському напрямку бойовики з 122 міліметрової артилерії обстрілювали Широкине. З 120 і 82 міліметрових мінометів вони вели вогонь по Мар'їнці, Гнутовому, Троїцькому, Водяному, Талаківці і Широкиному. З гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстріляли Павлопіль, Красногорівку, Гнутове, Широкине. По Мар'їнці вела вогонь БМП противника, а по Талаківці - танк.

На луганському направении від мінометів різних калібрів постраждало Троїцьке, а від гранатометів і стрілецької зброї - Новозванівка, Лопаскіно і Станиця Луганська. Крім того, по Троїцькому стріляв снайпер.

На донецькому напрямку бойовики обстрілювали Луганське з артилерії калібру 122 мм та озброєння БМП, Авдіївку, Майорск і Луганське – з мінометів калібру 82 мм, Луганське, Зайцеве і Авдіївку – зі стрілецької зброї і гранатометів.

За минулу добу троє українських військовослужбовців отримали поранення.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак бойові дії не припинилися.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпека для життя, — але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтра часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбасі читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".