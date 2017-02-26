Бойовики за добу 49 разів обстріляли позиції сил АТО

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Четверо українських військових поранені, ще один боєць травмований.

Минулої доби найбільш активними бойовики були на донецькому напрямку vk.com/strelkov_info

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 25 лютого, 49 разів обстріляли позиції українських військових у Донбасі.

На маріупольському напрямку бойовики накрили мінометним вогнем Лебединське та Чермалик, а з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Чермалик, Широкине, Водяне та Гнутове.

На донецькому напрямку окупанти з танку обстріляли позиції українських військових в районі Пісків, шахти "Бутівки" та Кам'янки, а з мінометів різних калібрів – в Авдіївці, Зайцевому, Луганському, Троїцькому та шахти "Бутівки". З гранатометів та стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь у Новгородському, Пісках, Новолуганському, Верхньоторецькому, Кіровому та Зайцевому.

На луганському напрямку бойовики з мінометів калібру 120 мм обстріляли Троїцьке та Новотошківське, а зі стрілецької зброї – Станицю Луганську.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".