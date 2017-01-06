Бойовики за добу 32 рази обстріляли сили АТО

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Один український військовий був поранений.

Бойовики обстрілюють українські позиції по всіх напрямках. Держприкордонслужба України

Як повідомляє штаб АТО на офіційній сторінці в Facebook, впродовж останньої доби ворог продовжував обстріли українських позицій на всіх напрямках.

"На Луганському напрямку з 120-міліметрових мінометів і гранатометів різних систем вони вели вогонь по Новозванівці. З гранатометів – по Зайцевому і Станиці Луганській, а по Новотроїцькому вів вогонь снайпер", - повідомляють в штабі.

Тим часом, на Маріупольському напрямку проросійські сили обстрілювали з мінометів Мар'їнку, з гранатометів і стрілецької зброї стріляли по Гнутовому, Павлополю, Широкіно, Мар'їнці, Красногорівці, Водяному та Новотроїцькому.

Тим часом, в Старогнатовці терористри стріляли з БМП. На Донецькому напрямку з 152-міліметрових артилерії ворог вів вогонь по українських позиціях в районі Троїцького, а з 82-міліметрових мінометів по Авдіївці.

Вчора повідомлялося, що терористи ОРДЛО 14 разів обстріляли позиції сил АТО. При цьому один український військовий був поранений. Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.