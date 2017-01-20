Бойовики за добу 19 разів обстріляли позиції сил АТО

Серед українських військових втрат немає.

Бойовики використовували гранатомети, міномети і стрілецьку зброю на всіх напрямках vk.com/strelkov_info

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 19 січня, 19 разів обстріляли позиції українських військових у Донбасі.

На маріупольському напрямку окупанти з гранатометів і стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових у Гнутовому, Водяному і Широкиному.

На донецькому напрямку бойовики відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї по Авдіївці, Луганському та Зайцевому.

На луганському напрямку окупанти застосовували міномети калібру 120 мм. Мінометним вогнем бойовики накрили позиції бійців ЗСУ в Кримському, а з гранатометів обстріляли Новозванівку.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".