Бойовики за добу 19 разів обстріляли позиції сил АТО

Серед українських військових втрат немає.
На маріупольському напрямку окупанти з гранатометів і стрілецької зброї обстріляли позиції українських військових у Гнутовому, Водяному і Широкиному.
На донецькому напрямку бойовики відкривали вогонь з гранатометів і стрілецької зброї по Авдіївці, Луганському та Зайцевому.
На луганському напрямку окупанти застосовували міномети калібру 120 мм. Мінометним вогнем бойовики накрили позиції бійців ЗСУ в Кримському, а з гранатометів обстріляли Новозванівку.
Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.
Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.
Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA