Бойовики за добу 117 разів обстріляли позиції сил АТО

Двоє українських військових загинуло, ще двоє бійців поранені та один травмований.

За добу в Донбасі побільшало обстрілів бойовиками позицій ЗСУ з артилерії, мінометів та бронетехніки vk.com/strelkov_info

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 28 лютого, 117 разів обстріляли позиції українських військових у

На маріупольському напрямку бойовики з артилерії калібру 122 мм обстріляли Водяне. Мінометним вогнем окупанти накрили Гнутове, Широкине, Павлопіль та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вони відкривали вогонь по Красногорівці, Талаківці, Павлополю та Гнутовому. У Широкиному та Новотроїцькому працював ворожий снайпер, а у Мар'їнці – БМП.

На донецькому напрямку окупанти з танків обстріляли шахту "Бутівку", Верхньоторецьке та Новгородське. З артилерії калібру 152 мм бойовики вели вогонь по Луганському та Троїцькому, а з мінометів калібрів 120 мм та 82 мми – по Піскам, Зайцевому, Троїцькому, Новолуганському, Кам'янці, Авдіївці, Опитному, Новотошківському та Луганському. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики стріляли по позиціях українських військових у Зайцевому, Верхньоторецькому, Невельському, Богданівці, Авдіївці та Луганському. У Луганському неодноразово працювали ворожі БМП.

На луганському напрямку бойовики з артилерії калібру 152 мм обстріляли Кримське, а з мінометів різних калібрів – Попасну, Оріхове, Новозванівку, Новоолександрівку та Кримське. Зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь по позиціях бійців ЗСУ в Станиці Луганській, та Новоолександрівці. У Жовтому працював ворожий снайпер. У Новозванівці – БМП та БТР.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".