Бойовики за добу 105 разів обстріляли позиції сил АТО

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Шестеро українських військових поранено, трьох травмовано.

Окупанти обстріляли позиції українських військових з "Градів" inforesist.org

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 18 лютого, 105 разів обстріляли позиції українських військових у Донбасі.

На маріупольському напрямку бойовики з артилерії калібру 122 мм обстріляли Водяне та Новогригорівку. Мінометним вогнем накрили Мар'їнку, Старогнатівку, Водяне, Павлопіль, Красногорівку та Новотроїцьке. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по позиціях українських військових у Павлополі, Гнутовому, Водяному, Широкиному та Талаківці. У Широкиному працювали ворожі снайпери. З 20:34 до 21:00 години бойовики випустили по позиціях бійців ЗСУ поблизу Водяного 30 снарядів РСЗВ БМ-21 "Град".

На донецькому напрямку окупанти з артилерії калібру 122 мм обстріляли Невельське. З мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Новолуганському, Авдіївці, Піскам, Кам'янці, Невельському, Троїцькому, Луганському, Новоселівці, Опитному та Зайцевому. У Новолуганському також працював ворожий снайпер, а у Троїцькому – БМП. В районі Авдіївки близько 05:00 години відбулося бойове зіткнення. Ворожий напад відбито.

На луганському напрямку бойовики накрили мінометним вогнем Новоолександрівку та Кримське, а з гранатометів обстріляли Станицю Луганську та Новозванівку. З протитанкових ракетних комплексів окупанти також вели вогонь по Кримському.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".