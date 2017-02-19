Бойовики з "Градів" обстріляли позиції ВСУ біля Водяного

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Терористи випустили не менше трьох десятків реактивних снарядів.

Терористи знову обстріляли Водяне google.com

В суботу ввечері бойовики протягом 30 хвилин обстрілювали українські позиції поблизу Водяного, повідомляє прес-служба штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні російсько-окупаційні війська в черговий раз порушили Мінські домовленості. Близько 21.00 позиції українських військ поблизу населеного пункту Водяне, який на Маріупольському напрямку, були обстріляні із застосуванням реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град, – йдеться в повідомленні.

За підрахунками українських військових, під час обстрілу позицій ВСУ бойовики випустили не менше трьох десятків реактивних снарядів.

Як повідомлялося, терористи 73 рази обстріляли українські позиції в зоні АТО за добу, чотири бійці ВСУ поранені.