Бойовики з "Градів" обстріляли позиції ВСУ біля Водяного

Терористи випустили не менше трьох десятків реактивних снарядів.
"Сьогодні російсько-окупаційні війська в черговий раз порушили Мінські домовленості. Близько 21.00 позиції українських військ поблизу населеного пункту Водяне, який на Маріупольському напрямку, були обстріляні із застосуванням реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град, – йдеться в повідомленні.
За підрахунками українських військових, під час обстрілу позицій ВСУ бойовики випустили не менше трьох десятків реактивних снарядів.
Як повідомлялося, терористи 73 рази обстріляли українські позиції в зоні АТО за добу, чотири бійці ВСУ поранені.DT.UA