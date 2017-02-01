Бойовики виправдовують самообстріл житлових кварталів Донеччині "наступом ЗСУ" - ІС

З початком активізації боїв під Авдіївкою колаборанти посилили пропаганду і фільтраційні заходи на підконтрольних їм територіях.

Мешканців Донецька лякають "приходом ЗСУ з боку Мар'їнки" twitter.com

У зв'язку з ескалацією бойових дій під, окупанти посилили фільтраційні заходи на підконтрольних їм територіях, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"Спостерігається збільшення кількості патрулів та масові перевірки документів. Дані заходи проводяться за ініціативою "військової розвідки" "МГБ ДНР", яка стверджує, що в західні райони Донецька масово проникли "українські диверсанти" для встановлення поблизу важливих об'єктів якихось "цілевказівників" для артилерії ЗСУ", - зазначає Тимчук.

У Петровському районі Донецька представники місцевої "влади" обходять будинки і повідомляють жителів про нібито можливий наступ сил АТО з боку Мар'їнки. За словами координатора "можлива мета даних заходів – змусити місцевих жителів тимчасово залишити цей район".

"З метою залякування населення на підконтрольних російським окупаційним військам територіях і дискредитації ЗС України, артилерійські підрозділи "6-го окремого механізованого полку", "7-ї окремої мотострілецької бригади", "артилерійської бригади 2-го АК ЛНР" періодично обстрілюють підконтрольні самим окупантам населені пункти Кадіївка (колишній Стаханов) та Первомайськ. Обстріли фіксувалися в період з 23 по 30 січня цього року", - додав Дмитро Тимчук.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник із 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля цього населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли бойовиків порушено тепло - та енергопостачання міста, призупинив роботу коксохімічний завод. У ніч на 31 січня було оголошено надзвичайний стан, вранці почалася евакуація. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".