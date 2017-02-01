Бойовики виправдовують самообстріл житлових кварталів Донеччині "наступом ЗСУ" - ІС

З початком активізації боїв під Авдіївкою колаборанти посилили пропаганду і фільтраційні заходи на підконтрольних їм територіях.
"Спостерігається збільшення кількості патрулів та масові перевірки документів. Дані заходи проводяться за ініціативою "військової розвідки" "МГБ ДНР", яка стверджує, що в західні райони Донецька масово проникли "українські диверсанти" для встановлення поблизу важливих об'єктів якихось "цілевказівників" для артилерії ЗСУ", - зазначає Тимчук.
У Петровському районі Донецька представники місцевої "влади" обходять будинки і повідомляють жителів про нібито можливий наступ сил АТО з боку Мар'їнки. За словами координатора "можлива мета даних заходів – змусити місцевих жителів тимчасово залишити цей район".
"З метою залякування населення на підконтрольних російським окупаційним військам територіях і дискредитації ЗС України, артилерійські підрозділи "6-го окремого механізованого полку", "7-ї окремої мотострілецької бригади", "артилерійської бригади 2-го АК ЛНР" періодично обстрілюють підконтрольні самим окупантам населені пункти Кадіївка (колишній Стаханов) та Первомайськ. Обстріли фіксувалися в період з 23 по 30 січня цього року", - додав Дмитро Тимчук.
Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник із 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля цього населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.
Через обстріли бойовиків порушено тепло - та енергопостачання міста, призупинив роботу коксохімічний завод. У ніч на 31 січня було оголошено надзвичайний стан, вранці почалася евакуація. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".DT.UA